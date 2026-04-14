Carreta da Saúde encerra atendimentos em Caratinga com mais de 2,8 mil procedimentos realizados

CARATINGA – A passagem da Carreta da Família – Unidade Móvel de Saúde Oncológica por Caratinga foi marcada por números expressivos e reforço nas ações de prevenção. O balanço final divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde aponta a realização de milhares de atendimentos e exames ao longo dos dias de funcionamento na Praça Cesário Alvim.

Na estrutura da carreta, voltada especialmente para o diagnóstico precoce de câncer, foram realizados 199 exames de mamografia, 49 dermatoscopias e 111 exames de raio-x de tórax, contribuindo para a identificação de possíveis casos de câncer de mama, pele e pulmão.

Além dos atendimentos na unidade móvel, as tendas de saúde montadas como apoio também registraram grande procura da população. Ao todo, foram 324 testagens de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), 1.558 aferições de pressão arterial e glicemia, 570 atendimentos de auriculoterapia e 520 doses de vacinas aplicadas.

A Secretaria de Saúde destacou que os números refletem o impacto direto da ação na ampliação do acesso aos serviços. “Cada número representa mais prevenção e mais acesso à saúde”, reforça o balanço divulgado.

A iniciativa foi resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Caratinga, o Instituto de Oncologia da Santa Casa de Belo Horizonte e a Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape).

Com foco na prevenção e no diagnóstico precoce, a ação levou atendimento especializado à população e contribuiu para fortalecer a rede de saúde do município, especialmente no enfrentamento de doenças que, quando identificadas no início, têm maiores chances de tratamento e cura.