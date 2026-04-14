Júri condena réu a mais de 22 anos por homicídio qualificado em Dom Cavati

INHAPIM – O Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim, condenou um homem acusado de homicídio qualificado ocorrido em 2018, no município de Dom Cavati. A pena foi fixada em 22 anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, com prisão decretada ainda em plenário.

A decisão acolheu a tese apresentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que atuou no julgamento por meio da 2ª Promotoria de Justiça, representada pelo promotor Jonas Junio Linhares Costa Monteiro.

Durante a sessão, realizada no Fórum da Comarca de Inhapim, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora de motivo torpe, considerando a gravidade das circunstâncias que motivaram o crime.

De acordo com a denúncia, o homicídio ocorreu em maio de 2018, quando o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública. A ação, além de dificultar qualquer possibilidade de defesa, também colocou terceiros em risco.

As investigações apontaram que o crime teria sido motivado por questões pessoais envolvendo a companheira da vítima.

Para o Ministério Público, o resultado do julgamento representa um avanço na responsabilização penal. “O julgamento representou etapa fundamental na persecução penal e reafirmou o compromisso do Ministério Público com a responsabilização dos autores de crimes graves e com a promoção da justiça”, destacou o promotor.