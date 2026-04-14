Polícia apreende duas motocicletas clonadas em Simonésia

A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas com indícios de clonagem e prendeu dois suspeitos durante ações realizadas nesta segunda-feira (13), em diferentes pontos do município de Simonésia.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 15h05, na Rua Maria da Terra Costa, no bairro Bela Vista. Após levantamento de informações, os militares identificaram que uma motocicleta Honda CG 160 Fan, de cor vermelha, circulava com a mesma placa em outra cidade, no município de Bom Despacho.

Durante o rastreamento, o veículo foi localizado em uma borracharia. Na verificação, foram constatados indícios de adulteração no QR Code da placa, possíveis remarcações no chassi e sinais de alteração no número do motor.

O condutor, de 18 anos, informou ter adquirido a motocicleta há cerca de quatro meses pelo valor de R$ 14 mil. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O veículo foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran.

Já no distrito de Alegria, durante operação policial, outra motocicleta com sinais de clonagem foi localizada após denúncias.

O veículo, uma Honda CG de cor cinza, apresentava chassi raspado e irregularidades na placa e na etiqueta de identificação. Após verificação, foi constatado que a motocicleta original circulava em Patos de Minas, confirmando a clonagem.

O autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil. A motocicleta também foi apreendida.

Fonte: Portal Caparaó