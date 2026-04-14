Júri condena réu a 22 anos de reclusão por homicídio qualificado ocorrido em Dom Cavati

O Tribunal do Júri da Comarca de Inhapim, no Vale do Rio Doce, condenou um réu acusado de homicídio qualificado ocorrido em 2018, no município de Dom Cavati. A condenação, acolhendo a tese sustentada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), resultou na pena de 22 anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, com prisão decretada em plenário.

A sessão foi realizada no Fórum da Comarca de Inhapim, com atuação do MPMG por meio da 2ª Promotoria de Justiça, representada pelo promotor de Justiça Jonas Junio Linhares Costa Monteiro. O Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora do motivo torpe, considerando a gravidade da motivação do crime.

De acordo com a denúncia do MPMG, o homicídio ocorreu em maio de 2018, quando o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima em via pública, dificultando qualquer possibilidade de defesa e expondo terceiros a risco. A motivação estaria relacionada a questões de natureza pessoal envolvendo a companheira da vítima.

Segundo o promotor de Justiça, “o julgamento representou etapa fundamental na persecução penal e reafirmou o compromisso do Ministério Público com a responsabilização dos autores de crimes graves e com a promoção da justiça”.