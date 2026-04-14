Cartório Eleitoral abre cadastro de reserva para estágio

CARATINGA- O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) abriu processo seletivo para formação de cadastro de reserva de estagiários de nível superior em cartórios eleitorais do interior do estado. Entre os municípios contemplados está Caratinga, com oportunidades destinadas a estudantes dos cursos de Administração e Direito.

A seleção é regulamentada pelo Edital nº 07/2026 e prevê estágio não obrigatório e remunerado, com carga horária de 20 horas semanais, distribuídas em jornadas de 4 horas diárias.

Os estagiários selecionados receberão bolsa mensal no valor de R$ 1.183,00, além de auxílio-transporte de R$ 21 por dia de trabalho presencial.

Quem pode participar

Podem se inscrever estudantes regularmente matriculados no ensino superior (bacharelado ou tecnólogo), entre o segundo e o penúltimo período do curso, desde que tenham média global mínima de 70%.

Além disso, é necessário possuir título de eleitor regular e não ter vínculo com atividade político-partidária, conforme as regras estabelecidas no edital.

Inscrições até 23 de abril

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do TRE-MG, até às 23h59 do dia 23 de abril. O candidato deverá preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida em um único arquivo em formato PDF.

Entre os documentos obrigatórios estão identidade, CPF, título de eleitor, declaração da instituição de ensino com média global e certidão negativa de filiação partidária.

Como funciona a seleção

A classificação dos candidatos será feita com base na média global do histórico acadêmico, em ordem decrescente. Em caso de empate, terão prioridade estudantes com maior carga horária cursada, experiência na Justiça Eleitoral ou maior idade.

O processo também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (10%) e candidatos negros (mínimo de 30%), além de incentivo à participação equilibrada entre homens e mulheres.

Cadastro de reserva

O edital prevê apenas a formação de cadastro de reserva. Isso significa que os candidatos aprovados poderão ser convocados conforme a necessidade dos cartórios eleitorais e disponibilidade orçamentária.

A validade da seleção é de seis meses, podendo ser prorrogada por igual período.

Oportunidade em Caratinga

De acordo com o edital, Caratinga conta com vagas previstas para suas zonas eleitorais, ampliando as oportunidades para estudantes da região que desejam ingressar no serviço público por meio do estágio.