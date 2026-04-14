Palestra reúne produtores para discutir mercado e fortalecer setor cafeeiro

CARATINGA – Em comemoração ao Dia Mundial do Café, celebrado em 14 de abril, produtores rurais da região terão a oportunidade de participar de uma palestra voltada ao fortalecimento do setor cafeeiro e à ampliação de vendas. O encontro será realizado nesta terça-feira (14), às 18h30, no Auditório Flávio Breder, na agência do Sicoob Credileste.

Com o tema “Multiplique suas vendas com logística inteligente”, o evento contará com palestra do especialista Djalma Pereira Leite, abordando estratégias práticas para melhorar a comercialização e a eficiência no escoamento da produção.

A iniciativa é voltada especialmente para produtores de café, reunindo agentes do setor em um momento de troca de experiências, aprendizado e fortalecimento da cadeia produtiva regional. A realização é dos Correios, com apoio de entidades como ACIC, Emater-MG, Sebrae e Sicoob.

Importância do café

A escolha da data reforça a relevância econômica e cultural da bebida. O café é a segunda bebida mais consumida no mundo, ficando atrás apenas da água, além de movimentar uma cadeia produtiva que envolve milhões de pessoas.

O Brasil se destaca como o maior produtor e exportador mundial, sendo Minas Gerais o principal estado produtor. A cultura cafeeira tem papel fundamental na economia nacional e regional, especialmente em municípios do interior mineiro.

Além disso, o consumo global segue em crescimento, ultrapassando 170 milhões de sacas por ano, o que evidencia a força e a expansão contínua do mercado.

Fortalecimento do setor

A palestra integra as ações de valorização do café e busca incentivar a profissionalização dos produtores, principalmente em um cenário cada vez mais competitivo.

Ao promover conhecimento técnico e estratégias de mercado, o evento pretende contribuir para que os cafeicultores ampliem suas oportunidades de negócio e fortaleçam ainda mais um dos setores mais tradicionais da economia mineira.

Além desta data, mais duas homenageiam o grão: Dia Nacional da Café, festejado em 24 de maio e Dia Internacional do Café, celebrado em 1º de outubro.