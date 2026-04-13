O papa Leão XIV afirmou nesta segunda-feira (13/4) que não teme o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, horas após ser alvo de críticas feitas pelo republicano nas redes sociais. A declaração foi dada durante voo rumo à Argélia, onde o líder religioso inicia uma viagem de dez dias por países africanos.

“Não tenho medo do governo Trump, nem de falar abertamente a mensagem do Evangelho, que é o que acredito ser minha missão aqui”, disse o papa a jornalistas que o acompanhavam no voo. Questionado diretamente sobre as publicações de Trump na plataforma Truth Social, Leão XIV respondeu de forma irônica: “É irônico, o próprio nome do site. Não preciso dizer mais nada”.

As declarações do papa ocorrem após uma série de ataques feitos por Trump no domingo, quando acusou o papa de ser “fraco com o crime” e de atender à “esquerda radical”. O presidente também afirmou que Leão XIV, primeiro papa norte-americano da história, deveria se concentrar em ser “um grande papa, não um político”.