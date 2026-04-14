Tráfico de drogas é desarticulado e PM apreende grande quantidade de entorpecentes em Muriaé

MURIAÉ (MG) – Uma ação da Polícia Militar de Minas Gerais resultou na prisão em flagrante de um indivíduo de 18 anos por envolvimento com o comércio de entorpecentes, na noite desta segunda-feira (13), no bairro José Cirilo.

A ocorrência foi registrada por volta das 21h50, na Rua Sebastião Protásio, local já conhecido pelas equipes policiais devido a denúncias e monitoramento relacionados à movimentação de substâncias ilícitas.

Durante patrulhamento, os militares identificaram um casal em uma motocicleta realizando contato suspeito pela janela de uma residência. Ao procederem com a abordagem, foi localizada uma porção de substância semelhante à maconha com a passageira, que relatou ter adquirido o material no imóvel.

Diante da situação, os policiais deram ordem para que o morador abrisse o portão, o que não foi atendido. Em seguida, o suspeito foi visto arremessando uma sacola em direção ao Rio Muriaé. Os militares precisaram intervir para conter o autor, que posteriormente confirmou ter tentado se desfazer do material.

A sacola foi recuperada rapidamente e, no interior, foram encontrados diversos entorpecentes já fracionados para distribuição. Ao todo, foram apreendidos 154 papelotes de substância semelhante à cocaína, 51 buchas e 16 tabletes de maconha, três porções de skank e 17 pedras de substância semelhante ao crack, além de dois aparelhos celulares e R$ 167,00 em dinheiro.

O autor foi conduzido à delegacia, juntamente com a mulher abordada e todo o material recolhido, para as demais providências. A ação reforça o trabalho contínuo das forças de segurança no enfrentamento ao tráfico na cidade.

Fonte: Folha das Montanhas