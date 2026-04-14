Servidores são afastados após farra em espaço de acolhimento oncológico

Servidores da Prefeitura de Jaíba foram demitidos e afastados após a divulgação de vídeos que mostram uma festa sendo realizada dentro de uma casa de apoio destinada a pacientes com câncer. O imóvel, que fica em Montes Claros, é utilizado para acolher pessoas em tratamento oncológico. As imagens repercutiram nas redes sociais e geraram indignação. Segundo a Prefeitura, servidores contratados e comissionados foram exonerados imediatamente. Já os efetivos foram afastados e vão responder a um Processo Administrativo Disciplinar. Em nota oficial, o município afirmou que não compactua com irregularidades e pediu desculpas à população, garantindo que vai apurar responsabilidades