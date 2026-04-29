Vandalismo em São Sebastião do Anta

Na noite desta terça-feira(28), moradores de São Sebastião do Anta registraram um ato de vandalismo que gerou indignação na comunidade. Uma lixeira foi incendiada em via pública, causando danos ao patrimônio e preocupação com a segurança da população.

O fogo chamou a atenção de quem passava pelo local e levantou o alerta sobre o risco de situações mais graves, como a propagação das chamas ou acidentes envolvendo moradores.

A população cobra providências e pede maior fiscalização por parte das autoridades, além da identificação dos responsáveis pelo ato. Casos como esse não apenas prejudicam a limpeza urbana, mas também representam desperdício de recursos públicos.

Moradores reforçam a importância da conscientização e da denúncia de atitudes suspeitas, para evitar que episódios semelhantes voltem a acontecer