Operações resultam em apreensões de drogas e prisão por tráfico em Manhuaçu

MANHUAÇU (MG) – Ações realizadas entre sexta-feira (24) e sábado (25) resultaram na apreensão de entorpecentes em diferentes bairros de Manhuaçu, além da prisão de um suspeito por tráfico de drogas.

Na sexta-feira (24), durante operação no bairro Santana, equipes do Tático Móvel realizaram incursões em diversos pontos da região e localizaram duas barras de maconha. Um homem de 55 anos foi apontado como responsável pelo material, mas não foi encontrado no local. A droga foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Já na tarde de sábado (25), durante patrulhamento na Rua Gerônimo Inácio, no bairro Todos os Santos, um homem de 23 anos foi abordado após apresentar atitude suspeita ao tentar ocultar objetos em uma bolsa. Durante a busca, foram encontrados seis tabletes de maconha, quatro invólucros contendo haxixe, 11 papelotes de cocaína, além de um aparelho celular e R$ 300 em dinheiro. O suspeito foi preso em flagrante e conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido.

Ainda no sábado, no bairro Matinha, equipes policiais levantaram informações sobre possível tráfico de drogas. Durante incursão no local, um indivíduo fugiu ao perceber a presença das equipes e não foi localizado. Com apoio de cão farejador, foram encontradas 13 porções de cocaína, 22 pedras e oito porções de crack já embaladas para comercialização, além de uma porção fragmentada da mesma substância.

Todo o material apreendido nas ocorrências foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.