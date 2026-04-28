Bebê nasce dentro de ambulância durante atendimento do SAMU em Abre Campo

ABRE CAMPO (MG) – Um bebê nasceu dentro de uma ambulância do SAMU na madrugada desta segunda, durante atendimento realizado pela equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Abre Campo.

A gestante, de 21 anos, com 38 semanas e 2 dias de gravidez, estava sendo transferida da Santa Casa de Abre Campo para o Hospital César Leite, em Manhuaçu, quando entrou em trabalho de parto.

Antes mesmo de deixar o município, a evolução do parto foi rápida e, às 2h41, nasceu o pequeno Heitor, com aproximadamente 3 quilos, em bom estado de saúde.

Após o nascimento, mãe e bebê receberam os primeiros cuidados da equipe e foram encaminhados de volta à unidade de saúde de Abre Campo, onde permaneceram sob acompanhamento médico.

Participaram da ocorrência a condutora Elenice e o técnico de enfermagem José Roberto, com apoio do médico da Santa Casa, Dr. Lucas.