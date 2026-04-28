Pedido de ajuda termina em furto dentro de padaria em Caratinga

Na manhã desta terça-feira, um celular foi furtado na Padaria Modelo, localizada na Rua Nova, no Centro de Caratinga.

De acordo com o proprietário do estabelecimento, um homem chegou ao local pedindo ajuda financeira. Em um gesto de solidariedade, o atendente ofereceu um pão e um café ao suspeito. No entanto, enquanto o funcionário se dirigia para buscar os alimentos, o homem aproveitou o momento para pegar um celular que estava sobre o caixa.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento. Ainda segundo as imagens, após cometer o furto, o suspeito recebeu normalmente os itens oferecidos e deixou o local em rumo desconhecido.

A ocorrência já foi registrada junto às autoridades, mas, o suspeito ainda não foi localizado pela Polícia.

Quem tiver qualquer informação que possa contribuir com a identificação do homem pode entrar em contato com as autoridades de Caratinga e realizar a denúncia.