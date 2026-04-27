Presidente do PT de Caratinga participa de Congresso Nacional do partido em Brasília

DA REDAÇÃO- Entre os dias 24 e 26 de abril, foi realizado em Brasília o 8º Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), que teve como tema central “Brasil justo, Partido do povo forte e mobilizado”.

Durante o congresso, foram homenageadas duas importantes figuras ligadas à história do partido: a militante Clara Charf e a atriz Sônia Braga. O evento reuniu delegados e delegadas de todos os estados brasileiros, incluindo representantes de Minas Gerais, além de participantes do exterior, fortalecendo o intercâmbio internacional e as alianças entre partidos progressistas em defesa da democracia.

A presidente do diretório do PT em Caratinga, Giuliane Quintino, esteve presente no congresso representando a região e levando propostas locais para discussão. Segundo a dirigente, a participação no evento reforça o compromisso com o fortalecimento do partido e com pautas sociais.

O congresso contou ainda com a presença de diversas lideranças políticas nacionais, entre elas o presidente nacional do partido, Edinho Silva, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, além de ministros, senadores, deputados estaduais e federais, secretários de governo e dirigentes partidários. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, participou por meio de videoconferência.

Em declaração sobre a experiência, Giuliane destacou a importância do encontro: “Para mim é uma grande honra participar desse importante congresso, representando nossa região como presidente do diretório do PT de Caratinga e representando também a Secretaria Estadual do Combate ao Racismo, compondo a Executiva Estadual do nosso Partido. Sigamos firmes!”

O 8º Congresso Nacional do PT teve como objetivo discutir diretrizes políticas, fortalecer a organização partidária e alinhar estratégias para os próximos anos, reforçando a mobilização das bases em todo o país.