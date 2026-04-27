Apreensão de arma de fogo em Alegria, distrito de Simonésia

SIMONÉSIA (MG) – Neste sábado, 25/04, durante patrulhamento na estrada vicinal do Córrego São João Grande, sentido ao distrito de Alegria, em Simonésia, a equipe policial abordou um homem de 49 anos que, ao perceber a presença da viatura, tentou fugir em uma motocicleta, sendo contido.

Ao ser realizada busca pessoal no abordado, foi localizada em sua cintura, uma arma de fogo, tipo pistola com numeração suprimida, acompanhada de um carregador contendo 12 munições calibre 9mm intactas.

O autor foi preso em flagrante, encaminhado ao hospital, para atendimento médico de praxe, e posteriormente conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido.

Fonte: Portal Caparaó