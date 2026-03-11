Polícia Militar prende três suspeitos por furto a residência e recupera violão em Espera Feliz

ESPERA FELIZ (MG) – A Polícia Militar prendeu três homens envolvidos em furto a residência e receptação nesta terça-feira (10) no município de Espera Feliz. Parte do material levado foi recuperado durante as diligências.

De acordo com a PM, o crime ocorreu durante a madrugada, quando dois homens, de 25 e 31 anos, arrombaram a porta de uma casa e furtaram objetos do imóvel. Um vizinho percebeu a ação e flagrou os suspeitos no momento em que deixavam a residência.

Ao serem questionados pelo morador, os autores abandonaram parte dos materiais furtados e fugiram do local, levando apenas um violão.

Após o acionamento, os policiais iniciaram rastreamento e localizaram os dois suspeitos nas proximidades da Prefeitura Municipal. Durante a abordagem, eles confessaram o crime e informaram que o violão havia sido entregue a um terceiro homem, de 42 anos, para ser guardado.

Em continuidade às buscas, os militares encontraram o terceiro envolvido, que foi preso por receptação. Ele indicou que o instrumento estava escondido em uma residência abandonada na Vila Peixoto.

O violão foi recuperado e reconhecido pela vítima.

Os três suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde o flagrante foi formalizado. Segundo a polícia, os envolvidos possuem antecedentes criminais e já cumprem medidas judiciais, que estariam sendo descumpridas.