Homem com mandado de prisão é detido durante operação voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher

BOM JESUS DO GALHO – Um homem de 36 anos foi preso na tarde de segunda-feira (9), por volta das 14h30, no distrito de Revés do Belém, em Bom Jesus do Galho, durante uma operação voltada ao enfrentamento da violência contra a mulher.

Durante a ação, equipes policiais localizaram o suspeito e, após consulta aos sistemas de segurança, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele. A ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caratinga.

Segundo informações das autoridades, o homem possui registros relacionados à prática de violência doméstica. A prisão ocorreu no contexto da Operação Mês da Mulher, iniciativa que intensifica ações de prevenção e combate à violência contra mulheres.

Após ser informado sobre o mandado judicial, o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, onde foram adotadas as demais providências legais.