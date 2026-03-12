Mulher é presa por maus-tratos após denúncia envolvendo crianças em Ponte Nova

Uma mulher de 29 anos foi presa em flagrante por maus-tratos a crianças nessa terça-feira, 10, em Ponte Nova, após denúncia recebida pelo serviço de emergência 190.

Uma vizinha acionou a corporação relatando que uma criança do sexo feminino, de 10 anos, havia chegado à sua residência em estado de fraqueza, informando não se alimentar há dois dias.

A solicitante relatou ainda que a mãe das crianças seria usuária de drogas e que as filhas gêmeas, de aproximadamente dois meses de vida, estariam recebendo mamadeira com leite azedo.

Ao comparecerem ao endereço indicado, os policiais militares constataram que quatro crianças, duas bebês gêmeas de dois meses, um menino de 13 anos e a menina de 10 anos, viviam em ambiente com precárias condições de higiene e habitabilidade.

A criança de 10 anos foi encaminhada ao Hospital Arnaldo Gavazza, onde a médica de plantão constatou desidratação e presença de piolhos, sendo solicitados exames complementares.

O Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao local, onde suas representantes puderam verificar pessoalmente as condições às quais as crianças estavam submetidas.

Diante dos fatos, a mulher de 29 anos foi presa em flagrante. Ao perceber a iminência da prisão, ela tentou fugir pelo fundo do imóvel, sendo contida pelos policiais.

Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Portal Caparaó