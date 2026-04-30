PM prende motorista que matou jovem de 20 anos e fugiu sem prestar socorro

DA REDAÇÃO – Uma resposta rápida da Polícia Militar resultou na prisão de dois homens envolvidos em um acidente fatal na madrugada desta quinta-feira (30/04), na Avenida Governador José Magalhães Pinto, em Coronel Fabriciano. A colisão vitimou a jovem Clarice Alipia Almeida, de apenas 20 anos, que conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer.

O acidente ocorreu por volta de 01h30, no cruzamento com a Rua Antônio Santiago, bairro Melo Viana. Imagens de câmeras de monitoramento foram cruciais para a investigação: os registros mostram o momento em que um Ford Ka realizou uma manobra de retorno e atingiu a motocicleta de Clarice, que trafegava pela faixa da esquerda. Com o violento impacto, a jovem e o veículo foram arremessados contra o solo.

Atendimento e Óbito

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encontrou a vítima em estado crítico. Segundo o relatório médico, Clarice apresentava traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, fratura cervical e suspeita de hemorragia interna. Durante o socorro na ambulância, a jovem sofreu uma parada cardiorrespiratória. Apesar das manobras de reanimação, o óbito foi confirmado ainda no local.

Fuga e Prisão

O que causou maior indignação em testemunhas e autoridades foi a conduta do motorista do automóvel. Logo após a colisão, o condutor evadiu-se em alta velocidade em direção ao centro da cidade, sem prestar qualquer assistência à vítima.

Após diligências ininterruptas, a Polícia Militar localizou o Ford Ka abandonado em uma rua do bairro Belvedere. O proprietário e condutor, um homem de 37 anos, foi identificado e preso. Também foi detido um jovem de 19 anos, que acompanhava o motorista no momento da batida e durante a fuga.

Providências Jurídicas

A perícia técnica da Polícia Civil realizou os trabalhos de praxe na avenida para determinar a dinâmica exata do choque. O veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado.

Os dois detidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Coronel Fabriciano. O motorista poderá responder por homicídio na direção de veículo automotor, com as agravantes de omissão de socorro e fuga do local do acidente. O corpo de Clarice foi encaminhado para os serviços fúnebres após liberação do Hospital José Maria de Morais.