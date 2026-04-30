Prefeitura lança concurso de poesia para valorizar cultura e história do município

CARATINGA- A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo e com organização do Departamento de Patrimônio Cultural, lançou o concurso de poesia “Entre Olhares e Versos”, como parte das comemorações pelos 178 anos do município. A iniciativa tem como objetivo incentivar a valorização da história, da cultura e do patrimônio cultural local, além de estimular a produção literária entre estudantes e a comunidade em geral.

Com o tema “Caratinga entre Olhares e Versos”, os participantes deverão retratar em suas poesias aspectos que representam a identidade da cidade, como personalidades históricas, patrimônios culturais materiais e imateriais, gastronomia típica, paisagens urbanas e rurais e outros elementos que expressem o sentimento de pertencimento ao município.

A diretora de Patrimônio Histórico e Cultural, Lourdes Rodrigues, destaca que o concurso busca ampliar o olhar da população sobre as riquezas culturais da cidade.

“É um concurso que vem para enaltecer a nossa cidade de Caratinga, onde as pessoas vão poder falar da nossa diversidade cultural”, afirmou.

Segundo ela, a proposta é permitir que cada participante expresse, por meio da poesia, a relação afetiva com o município. “As poesias vão poder contemplar as personalidades históricas da cidade, os patrimônios históricos, tanto material quanto imaterial, que são as celebrações, a gastronomia também do município. Enfim, é todo o olhar das pessoas em relação ao nosso patrimônio e à nossa cultura”, explicou.

Ainda de acordo com Lourdes Rodrigues, o tema escolhido reforça a importância de valorizar a identidade local.

“Esse tema, Olhares e Versos, é exatamente isso: percebermos e evidenciarmos o olhar das pessoas em relação ao nosso patrimônio e à nossa cultura, demonstrando o sentimento de pertencimento em relação à diversidade cultural da nossa cidade”, acrescentou.

Ela também ressaltou que o concurso abrange todo o território do município. “Poderão contemplar também as paisagens, tanto urbana quanto rural. Então, vai envolver todo o município, e o interessante é que o concurso vai estar aberto para várias pessoas”, pontuou.

Quem pode participar

O concurso é destinado a estudantes das escolas estaduais e particulares do município, além de universitários e demais moradores maiores de 18 anos, desde que atendam às regras previstas no regulamento. A participação é proibida para servidores públicos municipais vinculados à Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Turismo.

A iniciativa será dividida em três categorias: 1ª categoria: estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental; 2ª categoria: estudantes do ensino médio e 3ª categoria: universitários e demais interessados com mais de 18 anos

Cada participante poderá inscrever apenas uma poesia autoral, com no máximo 25 versos, acompanhada de um vídeo de até três minutos com a declamação da obra.

Inscrições abertas

As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 22 de maio. Para participar, é necessário encaminhar a ficha de inscrição, a poesia e o vídeo de declamação para o e-mail patrimoniocultural@edu.caratinga.mg.gov.br. O regulamento completo está disponível no site oficial da Prefeitura.

Incentivo à cultura local

O secretário municipal de Esportes, Cultura e Turismo, Odiel de Souza, destaca que o concurso representa mais um passo no fortalecimento da cultura local e na descoberta de novos talentos. “O objetivo é fortalecer e divulgar ainda mais a questão cultural da nossa cidade e da nossa região. Temos muitos artistas em Caratinga, e esse concurso será uma forma de descobrir essas pessoas por meio da poesia”, afirmou.

Segundo o secretário, a iniciativa também busca ampliar a participação popular nas ações culturais.

“Queremos fazer as coisas com a comunidade. Este é o espaço do povo de Caratinga, onde professores, alunos e artistas podem vir, conversar e dar sugestões”, ressaltou.

Odiel de Souza também reforçou o convite para que as famílias incentivem a participação dos jovens.

“Convido a todos a incentivar os pais, as crianças, os tios e os avós a se inscreverem. É dessa forma que vamos crescer e fortalecer a cultura em Caratinga”, destacou.

Premiação

Os três primeiros colocados de cada categoria receberão premiações e certificados:1º lugar: tablete; 2º lugar: smartwatch; e 3º lugar: caixa de som Bluetooth.

O resultado do concurso será divulgado até o dia 8 de junho, e a cerimônia de premiação acontecerá durante as comemorações do aniversário de Caratinga, em data a ser definida.

A expectativa da organização é que o concurso fortaleça o sentimento de pertencimento da população e incentive a arte como ferramenta de preservação da memória e da identidade cultural do município.