Professor Eugênio Maria Gomes lança livro “A Fada do Dente” na biblioteca pública

CARATINGA – A Biblioteca Pública Municipal de Caratinga foi palco, na manhã desta terça-feira (28), de um momento especial de incentivo à leitura. Alunos do 4º ano da Escola Municipal Maria do Carmo Ribeiro participaram do lançamento do livro “A Fada do Dente”, de autoria do professor Eugênio Maria Gomes.

Cerca de 30 estudantes acompanharam a atividade, que uniu literatura, música e interação. Durante o evento, cada criança teve a oportunidade de ler trechos da obra, tornando o momento mais participativo e estimulando o interesse pela leitura de forma dinâmica. A programação contou ainda com a presença de autoridades municipais, entre elas o secretário de Educação, Ronaldo Pereira, além de representantes da área cultural e convidados da comunidade.

Um dos destaques foi a apresentação musical conduzida pela aluna Laurinha, acompanhada pela professora Luciana Martins, que interpretaram uma canção inspirada na temática do livro. Outro momento que chamou a atenção das crianças foi a aparição da personagem Fadinha do Dente, que interagiu com o público e reforçou, de forma lúdica, a importância dos cuidados com a saúde bucal.

Para os organizadores, a iniciativa vai além do lançamento de um livro, ao promover o contato direto dos alunos com a leitura e estimular o desenvolvimento do hábito de ler desde a infância. A ação também contou com o apoio da equipe da biblioteca e de profissionais da educação, que destacaram a importância de atividades culturais como ferramenta de aprendizado e formação cidadã.