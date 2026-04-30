POLÍCIA MILITAR PRENDE AUTOR DE FURTO NO BAIRRO SANTA ZITA E RECUPERA NOTEBOOK

A ocorrência teve início após acionamento via 190, informando sobre um furto em andamento em uma residência. No local, testemunhas relataram que o autor, após subtrair uma ferramenta em um estabelecimento comercial, utilizou o objeto para arrombar um imóvel, onde adentrou mediante rompimento de obstáculos.

Durante a ação, o indivíduo subtraiu um notebook, além de moedas, sendo que o equipamento foi posteriormente localizado nos fundos do imóvel, conforme informações de testemunhas.

De posse das informações, os militares iniciaram um intenso rastreamento, e conseguiram localizar e abordar o autor em outro ponto da cidade, ainda com as mesmas características informadas. Ele foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.