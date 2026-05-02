PM recupera motocicleta roubada e prende autor por receptação no Bairro Esplanada

Na noite desta sexta-feira (01/05), a Polícia Militar realizou uma importante ação em Caratinga, resultando na recuperação de uma motocicleta com queixa de furto/roubo e na prisão de um jovem de 22 anos pelo crime de receptação.

A ocorrência foi registrada na Avenida Presidente Tancredo Neves, no bairro Esplanada, e contou com a atuação da 286ª Companhia Tático Móvel do 62º Batalhão da PM.

De acordo com informações da corporação, a ação teve início após o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) emitir um alerta via rede de rádio sobre uma motocicleta em situação irregular, que havia sido vista transitando pela Rua Lamartine. Diante das informações repassadas, as equipes iniciaram diligências imediatas para localizar o veículo.

Durante o rastreamento, os militares conseguiram encontrar a motocicleta em um estabelecimento comercial do tipo “tele cerveja”. Ao realizarem a fiscalização, foi constatado que o veículo, uma Suzuki de cor preta, possuía registro de furto/roubo.

O condutor foi abordado e preso em flagrante pelo crime de receptação. A motocicleta foi apreendida e removida para um pátio credenciado, onde permanecerá até ser devolvida ao proprietário legal.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis.