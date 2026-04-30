Talentos de Caratinga brilham e conquistam medalhas

CARATINGA- No dia 26 de abril, atletas de Caratinga participaram do 6º Open Minas Beach de Jiu-Jitsu, campeonato que já se tornou tradição na região e foi realizado em um parque aquático, reunindo diversas equipes e competidores de várias regiões de Minas Gerais.

O professor e faixa preta de Jiu-Jitsu Gabriel Pereira, que ministra aulas pela Escola Jean Chaves de Jiu Jitsu / Norfight-MG, levou cinco atletas para a competição e celebrou os resultados conquistados por seus alunos. As aulas atendem a crianças de 5 a 12 anos.

Entre os destaques da equipe, dois atletas da categoria pré-mirim conquistaram medalhas de prata: Vallentina Rafaela Souza, faixa cinza, e João Lucas Alves de Oliveira, também faixa cinza. Já na categoria mirim, Vitor Augusto Paschoal Peixoto, faixa cinza, garantiu o terceiro lugar. Na categoria infanto-juvenil, Luane Alves de Oliveira, faixa amarela, conquistou a medalha de prata.

Outro grande destaque foi a atleta Juliane Alves de Oliveira, conhecida como “Chefinha”, considerada uma promessa do jiu-jitsu feminino em Caratinga e região. Ela voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, conquistando mais uma medalha de ouro. Juliane agradeceu o apoio e patrocínio da Academia Maximus Fitness, além do incentivo de seus professores Gabriel Pereira e Jean Chaves, de sua mãe e de todos que torcem por sua trajetória no esporte.

O professor Gabriel Pereira também destacou o empenho dos alunos e o apoio das famílias. “Agradeço a todos os atletas que participaram, aos meus alunos das turmas e a todas as mães e pais que confiam no trabalho que é realizado no dia a dia”, afirmou.

Além da equipe infantil, o professor Jean Chaves levou diversos atletas adultos da equipe Norfight-MG, incluindo participantes do projeto “Jiu-Jitsu para Todos”, desenvolvido em Piedade de Caratinga. Segundo ele, os resultados obtidos foram satisfatórios e reforçam a tradição da equipe, que há mais de 11 anos acumula ótimas participações em campeonatos regionais, estaduais, nacionais e internacionais.

A participação no campeonato reforça o crescimento do jiu-jitsu em Caratinga e região, além de destacar o talento de jovens atletas que vêm se consolidando como promessas do esporte