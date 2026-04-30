Formação em Psicologia aproxima estudantes da realidade do SUAS

CARATINGA – A formação em Psicologia vai além da sala de aula e exige contato direto com as realidades sociais. Com esse objetivo, o Centro Universitário de Caratinga promoveu o curso de extensão “Psicologia no SUAS”, voltado à preparação de estudantes e profissionais para atuação no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A atividade foi realizada no último sábado (25), no Espaço Cultural FUNEC, reunindo alunos, egressos e interessados em políticas públicas. A proposta buscou oferecer uma experiência diferenciada, fora do ambiente tradicional da graduação, integrando teoria e prática na compreensão do trabalho do psicólogo na rede socioassistencial.

Com carga horária de oito horas, o curso abordou práticas desenvolvidas em serviços como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), responsáveis pelo atendimento a populações em situação de vulnerabilidade. Durante a programação, os participantes tiveram acesso a estudos de caso e relatos de experiências profissionais. Um dos momentos de maior destaque ocorreu durante uma atividade prática conduzida pelo neuropsicólogo Dionatan Barroso. Caracterizado como uma pessoa em situação de rua, ele simulou uma abordagem real, provocando reflexões sobre escuta qualificada, empatia e postura profissional diante de contextos de vulnerabilidade social.

A dinâmica reforçou a importância da sensibilidade aliada à formação técnica, aproximando os estudantes das situações que enfrentarão no exercício da profissão. O curso também contou com a participação dos professores Caio César de Farias Gomes e Dênia de Carvalho Lima Pretes, que contribuíram com experiências na área da assistência social. Voltado a estudantes de Psicologia e áreas afins, como Serviço Social, Pedagogia e Direito, o curso teve como objetivo ampliar a formação prática e fortalecer competências necessárias para atuação em políticas públicas.

A expectativa da instituição é de que novas edições sejam realizadas, ampliando o acesso à qualificação profissional e contribuindo para a formação de especialistas preparados para atuar no atendimento à população em situação de vulnerabilidade.