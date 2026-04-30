Constrangedor: Cantor Bruno fala sobre dívidas da prefeitura de Ipatinga durante aniversário da cidade

O show da dupla Bruno & Marrone, realizado na noite desta terça-feira (29), em Ipatinga, terminou marcado por vaias, confusão e desgaste público envolvendo o prefeito

Gustavo Nunes.

Durante o encerramento da apresentação, ao se dirigir à multidão, o prefeito tentou justificar problemas enfrentados pela população, atribuindo responsabilidades à gestão anterior. No entanto, o discurso acabou gerando reação imediata.

Em meio à fala, Gustavo Nunes se confundiu ao mencionar valores relacionados à arrecadação do município, afirmando inicialmente que seriam R$ 2,5 bilhões e, na sequência, corrigindo para R$ 1,5 bilhão. A divergência, feita ao vivo, provocou vaias por parte do público.

No palco, o cantor Bruno chegou a interromper o prefeito, demonstrando contrariedade com a informação apresentada naquele momento.

Sob forte reação da multidão, o prefeito encerrou o pronunciamento e deixou o palco.

O clima de insatisfação já vinha sendo registrado desde mais cedo.

Durante a tradicional programação do aniversário da cidade, manifestantes ligados à greve dos servidores públicos municipais marcaram presença e protestaram contra a gestão. No mesmo período, o prefeito também deixou um dos eventos após ser alvo de vaias.

O episódio reforça o cenário de tensão entre parte da população e a administração municipal, em meio a cobranças por melhorias e críticas à condução da gestão.

Fonte: Ipatinga On-line