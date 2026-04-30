RETA FINAL

Prazo para regularizar título termina em 6 de maio e Cartório Eleitoral tem plantão no feriado

CARATINGA – Faltam poucos dias para o fechamento do cadastro eleitoral. Eleitoras e eleitores que pretendem votar nas eleições de outubro têm até a próxima quarta-feira, dia 6 de maio, para tirar o primeiro título, transferir o domicílio, atualizar dados ou regularizar qualquer pendência com a Justiça Eleitoral.

Após essa data, o cadastro será fechado para que o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) organize a logística de votação para o pleito de 4 de outubro. A regra segue a Lei nº 9.504/1997, que impede alterações nos 150 dias que antecedem a eleição. Sem a regularização, o cidadão fica impedido de votar e pode sofrer restrições como a impossibilidade de obter passaporte, tomar posse em concursos públicos ou renovar matrículas em instituições de ensino oficial.

Plantão no feriado e final de semana

Para garantir que ninguém fique de fora por falta de tempo, o Cartório Eleitoral de Caratinga, localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 135, funcionará em regime de plantão nos próximos dias. Como os plantões de 21, 25 e 26 de abril já ocorreram, o foco agora se volta para a reta final:

1º de maio (Sexta-feira/Feriado): Plantão das 9h às 17h.

2 de maio (Sábado): Plantão das 9h às 17h.

3 de maio (Domingo): Plantão das 9h às 17h.

4, 5 e 6 de maio: Atendimento regular e intensificado até o fechamento do prazo.

O atendimento durante o plantão é feito por ordem de chegada, sem a necessidade de agendamento prévio.

Quem deve procurar o atendimento?

O alistamento é obrigatório para brasileiros maiores de 18 anos. Jovens que completam 16 anos até o dia da eleição (4 de outubro) também já podem emitir o documento agora para exercer o direito ao voto. Além disso, quem mudou de cidade e deseja votar no novo endereço deve solicitar a transferência dentro do prazo.

Biometria e serviços on-line

Embora o sistema Título Net permita iniciar alguns procedimentos pela internet, o atendimento presencial é indispensável para quem ainda não cadastrou a biometria. Nesses casos, o eleitor deve comparecer ao cartório para concluir o processo com a coleta de digitais, foto e assinatura.

Documentação Necessária

Para ser atendido presencialmente, o eleitor deve apresentar:

-Documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho);

-Comprovante de residência recente;

-Certificado de quitação militar (para homens que completam 19 anos em 2026 e vão tirar o primeiro título).

Serviço:

O Cartório Eleitoral de Caratinga fica na Avenida Tancredo Neves, 135, bairro Centro. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque-Eleitor, no número 148, ou pelo telefone (31) 3010-9326.