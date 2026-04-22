PM prende autor de furto e recupera aparelho celular em Imbé de Minas

Na noite dessa terça-feira(21), a Polícia Militar prendeu um autor de furto e recuperou um aparelho celular no município de Imbé de Minas.

A ocorrência teve início após acionamento via Centro de Operações para atendimento de ocorrência de furto em uma residência localizada na Rua Teófilo Rodrigues Vicente.

Segundo a vítima, ela havia deixado seu aparelho celular sobre o sofá, com a porta da residência aberta, ausentando-se por alguns instantes para guardar sua motocicleta em uma casa vizinha. Ao retornar, constatou o desaparecimento do aparelho, levantando suspeita sobre um indivíduo com quem havia mantido contato momentos antes.Durante diligências, a equipe policial militar localizou o suspeito em sua residência.

Com a entrada franqueada por um dos moradores, os militares encontraram o aparelho celular escondido sob o sofá.

Questionado, o autor alegou ter adquirido o objeto de terceiros. No entanto, o aparelho foi prontamente reconhecido pela vítima, inclusive conectando-se automaticamente à rede Wi-Fi da residência, confirmando sua procedência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, de 46 anos, pelo crime de furto, sendo ele conduzido, juntamente com a vítima e o material recuperado, à Delegacia de Polícia Civil para demais providências.