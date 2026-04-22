Jovem sem CNH é flagrado empinando moto e acaba detido em Vargem Alegre

Uma ocorrência de direção perigosa foi registrada pela Polícia Militar de Minas Gerais na tarde desta terça-feira (21), durante a Operação Agrogerais Segura – 2026, no município de Vargem Alegre. O caso aconteceu no Córrego do Retiro, na zona rural da cidade.

Segundo a PM, durante patrulhamento na região, os militares flagraram um motociclista realizando manobras perigosas em uma via com grande circulação de pessoas e veículos. O condutor foi visto empinando a motocicleta, colocando em risco a própria segurança e a de quem passava pelo local.

Ao notar a aproximação da viatura, o jovem tentou fugir, mas acabou sendo abordado pelos policiais logo em seguida. Durante a fiscalização, foi constatado que o rapaz, de 18 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Diante da situação, os militares lavraram um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) pelo crime de direção perigosa, previsto no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Também foram emitidos autos de infração por dirigir sem habilitação, arrancada brusca e por empinar a motocicleta.

O veículo foi apreendido e removido para um pátio credenciado. De acordo com a Polícia Militar, a ação evitou que possíveis acidentes acontecessem no local.