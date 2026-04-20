Acidente entre ônibus e motocicleta deixa dois mortos em Ponte Nova

PONTE NOVA (MG) – Um acidente entre um ônibus e uma motocicleta deixou duas pessoas mortas na noite de sábado (18), em Ponte Nova. A colisão aconteceu por volta das 19h15, na Avenida Mário Martins de Freitas, nas proximidades de um motel.

De acordo com a Polícia Militar, o impacto foi frontal. O condutor da motocicleta, um homem de 39 anos, morreu ainda no local. A passageira, também de 39 anos, chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu em uma unidade hospitalar.

Segundo o motorista do ônibus, de 38 anos, que não se feriu, a motocicleta realizava ultrapassagens sucessivas antes do acidente. Ainda conforme o relato, o veículo teria invadido a contramão após passar por um redutor de velocidade e perdido o controle, colidindo de frente com o coletivo, que transportava funcionários.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado contra o para-brisa do ônibus, enquanto a passageira caiu às margens da via.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica. Após os procedimentos, o local foi liberado. Segundo a polícia, os veículos estavam com a documentação regular, e o motorista do ônibus possuía habilitação. Já o condutor da motocicleta não era habilitado.

Redação do Portal Caparaó