Caratinga busca inclusão em empresa pública de desenvolvimento regional

CARATINGA– O município recebeu, nesta quinta-feira (16), uma audiência pública regional para discutir a expansão das atividades da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Leste e na Zona da Mata Mineira.

Com o tema “Codevasf em sua região”, o encontro reuniu representantes de entidades, produtores rurais, lideranças comunitárias, parlamentares e empresários. O objetivo foi apresentar o papel da instituição no desenvolvimento regional, com foco na geração de oportunidades e na redução das desigualdades, especialmente em municípios do interior.

Segundo o superintendente da Codevasf, Romeu Souto Filho, a chegada da companhia pode representar um marco para a região. “A Codevasf começou atuando na bacia do Rio São Francisco e hoje já está presente em 16 estados, com diversas linhas de atuação. Nosso objetivo principal é levar desenvolvimento social e econômico, com ações que vão desde agricultura familiar até grandes obras estruturantes”, destacou.

O deputado federal Paulo Guedes, relator dos projetos que tratam da expansão da Codevasf, afirmou que a proposta está em fase avançada de tramitação. “São mais de 12 projetos reunidos em um único parecer, que deve ir a plenário ainda neste semestre. Estamos ouvindo as comunidades e avaliando a inclusão de regiões de Minas que ainda não fazem parte da área de atuação da Codevasf”, explicou.

Para o prefeito de Caratinga, Giovanni Corrêa, o momento é considerado histórico para o município. “Conseguir colocar Caratinga dentro da Codevasf é um grande avanço. Infelizmente, no passado, perdemos a oportunidade de integrar a área da Sudene por falta de mobilização política. Agora, estamos trabalhando junto aos deputados para garantir essa inclusão na Codevasf, o que representa acesso a financiamentos específicos e subsidiados pelo governo federal, possibilitando que o homem do campo e o empreendedor ampliem seus negócios”, afirmou.

O deputado estadual Marquinho Lemos destacou que a proposta busca atender toda a região. “A ideia é incluir não só Caratinga, mas municípios do Leste e da Zona da Mata. A Codevasf facilita o acesso a recursos e políticas públicas, funcionando como uma ponte direta entre o governo e os municípios”, disse.

Já o deputado federal Leonardo Monteiro ressaltou a importância da ampliação diante dos desafios ambientais. “A expansão da Codevasf também considera as mudanças climáticas e a necessidade de desenvolvimento sustentável. A região do Rio Doce passa a integrar esse debate estratégico”, pontuou.

O secretário municipal de Agricultura, João Paulo de Paiva, reforçou o potencial econômico da iniciativa. “A atuação da Codevasf pode ampliar a produção rural, melhorar a infraestrutura e gerar emprego e renda. Temos um grande potencial a ser explorado em Caratinga”, destacou.

A expectativa das lideranças é que a inclusão da região na área de atuação da Codevasf amplie o acesso a investimentos em infraestrutura, irrigação, apoio à agricultura familiar e desenvolvimento econômico, consolidando novas oportunidades para os municípios do Leste e da Zona da Mata mineira.