Cartório Eleitoral terá plantão de atendimento

Prazo para regularizar termina em 6 de maio

CARATINGA – Eleitoras e eleitores que pretendem participar das eleições de 2026 têm até o dia 6 de maio para tirar o título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais ou regularizar pendências junto à Justiça Eleitoral. Após essa data, o cadastro será fechado para novos pedidos, conforme determina a Lei nº 9.504/1997, que estabelece o prazo de 150 dias antes do pleito — marcado para 4 de outubro.

A partir de 7 de maio, nenhuma alteração poderá ser feita no cadastro eleitoral para as eleições deste ano. Quem estiver com o título cancelado ou irregular, além de não poder votar, pode enfrentar restrições legais, como impedimentos em serviços públicos e dificuldades em obter documentos.

Quem deve procurar o cartório

O alistamento eleitoral é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para jovens de 16 e 17 anos, pessoas analfabetas e maiores de 70 anos. Estrangeiros e cidadãos em serviço militar obrigatório não podem se alistar.

Em Caratinga, os cartórios eleitorais seguem realizando atendimentos como alistamento, transferência, revisão de dados e emissão de segunda via.

Segundo o chefe do cartório da 71ª Zona Eleitoral, Fabrício Rezende, o momento ainda permite que o eleitor resolva sua situação com tranquilidade, mas a recomendação é não deixar para os últimos dias. “Os serviços atualmente realizados são os rotineiros. A gente faz alistamento, transferência, revisão e segunda via, além de fornecer certidões conforme a demanda”, explicou.

Atendimento on-line e biometria

Parte dos serviços pode ser feita pela internet, por meio do sistema Título Net. No entanto, o atendimento digital completo só é possível para quem já possui biometria cadastrada.

Quem ainda não realizou a coleta biométrica precisa comparecer ao cartório em até 30 dias após o pedido para concluir o atendimento, com coleta de foto, digitais e assinatura.

Primeiro título e transferência

De acordo com o chefe do cartório da 72ª Zona Eleitoral, Arilson Oliveira, jovens que completarão 16 anos até o dia da eleição já podem solicitar o título. “O eleitor que completa 16 anos até o dia da eleição, se desejar votar, deve procurar o cartório até o dia 6 de maio para fazer o título”, destacou.

Ele também reforçou que quem mudou de endereço ou cidade deve regularizar a situação dentro do prazo, caso queira votar no novo domicílio eleitoral.

Plantão amplia atendimento na reta final

Para atender à demanda crescente, os cartórios eleitorais de Caratinga terão funcionamento ampliado nas próximas semanas.

O atendimento ocorre na Avenida Tancredo Neves, nº 135.

Na segunda-feira (20), o funcionamento será normal. Já nos dias 21, 25 e 26 de abril, além de 1º, 2 e 3 de maio, haverá plantão das 9h às 17h, de forma ininterrupta.

Nesses dias, o atendimento será feito por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento.

Segundo Arilson Oliveira, a medida busca garantir que todos os eleitores consigam regularizar a situação dentro do prazo.

“É muito importante que os eleitores venham regularizar seu título, fazer a transferência ou emitir o primeiro documento, especialmente os jovens, para exercer o direito de escolher os governantes”, afirmou.

Documentos necessários

Para atendimento presencial, é necessário apresentar:

– Documento oficial com foto;

– Comprovante de residência recente;

– Certificado de quitação do serviço militar (para homens que completam 19 anos no ano do alistamento).

Serviço

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 148, da Justiça Eleitoral, ou pelo número (31) 3010-9326.

Com a proximidade do prazo final, a orientação é antecipar a regularização para evitar filas e garantir o direito ao voto nas eleições de outubro.