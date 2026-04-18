Inhapim sedia 10º Encontro da Trilha do Conhecimento e fortalece integração regional no turismo

INHAPIM – O município de Inhapim sediou o 10º Encontro da Trilha do Conhecimento, iniciativa promovida pelo Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas, que tem como objetivo capacitar gestores e fortalecer o desenvolvimento regional por meio do turismo.

Realizado com o tema “Elaboração e Gestão de Projetos Aplicados ao Turismo”, o encontro reuniu representantes de diversos municípios, promovendo a troca de experiências, o aprendizado técnico e a integração entre as gestões públicas.

A ação contou com a participação de representantes das prefeituras de Ipatinga, Marliéria, Timóteo, Santa Maria de Itabira, Tarumirim e Jaguaraçu. Também estiveram presentes o prefeito e a vice-prefeita de Santa Maria de Itabira, André e Renata.

A abertura do evento foi conduzida pelo prefeito de Inhapim, Sandro Adriano, que destacou a importância do trabalho conjunto entre os municípios para o fortalecimento do turismo regional. Segundo ele, a união de esforços é essencial para impulsionar o desenvolvimento econômico e valorizar as potencialidades locais.

A secretária municipal de Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Astrid Maciel Motta, reforçou a relevância da capacitação contínua dos gestores públicos e parabenizou a atuação do Circuito Turístico Mata Atlântica de Minas pela condução da Trilha do Conhecimento, iniciativa que vem contribuindo significativamente para a qualificação técnica e o avanço das políticas públicas voltadas ao turismo.

O encontro reafirma o compromisso de Inhapim com o desenvolvimento integrado da região, apostando na formação, no diálogo e na cooperação como caminhos para fortalecer o turismo e gerar novas oportunidades.

Assessoria de Comunicação