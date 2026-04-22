Homem é preso após perseguir namorada e tentar fugir da polícia

Um homem de 29 anos foi preso após perseguir a ex-namorada e provocar uma perseguição policial na tarde desta terça-feira (21/4), em Caratinga e na zona rural de Piedade de Caratinga. Segundo a Polícia Militar, o caso envolve suspeita de stalking, além de direção perigosa e outros crimes.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, uma jovem de 18 anos, relatou que manteve relacionamento com o suspeito por cerca de três anos e que havia encerrado a relação após episódios anteriores de agressão.

No dia do crime, ela afirmou que foi abordada e intimidada pelo homem durante um encontro com amigos e, ao sair do local em direção à delegacia, passou a ser perseguida por ele em uma caminhonete.

A partir das informações repassadas, militares iniciaram buscas e localizaram o veículo. Ao perceber a presença policial, o motorista desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga em alta velocidade por diversas ruas da cidade, colocando em risco pedestres e outros condutores.

Durante a perseguição, o suspeito chegou a avançar contra uma viatura em um ponto de bloqueio e seguiu em direção à zona rural. Em determinado momento, ele se envolveu em um acidente ao colidir com outro carro próximo a um condomínio na rodovia MG-474, mas continuou a fuga.

O homem foi localizado pouco depois, tentando se esconder em uma construção dentro de uma propriedade. Ele resistiu inicialmente à abordagem, mas acabou sendo contido e preso pelos policiais.

Ainda conforme o registro, o suspeito foi conduzido à delegacia e também recebeu atendimento médico. Ele deve responder por perseguição no contexto de violência doméstica, direção perigosa, desobediência, resistência e desacato.