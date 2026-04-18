Caratinga realiza encontro de muladeiros

CARATINGA- A cidade de Caratinga é palco de mais uma grande celebração da cultura sertaneja. Acontece o III Encontro de Muladeiros e Tropeiros do Leste, realizado no Parque de Exposições João da Costa Mafra. O evento reúne amantes da cultura tropeira em uma programação marcada por música, tradição e confraternização.

A programação começou na sexta-feira (17), com uma roda de viola comandada por Valdeci da Viola, em um momento especial de solidariedade: toda a renda do bar foi destinada à campanha “Salve o Robinho”.

Neste sábado (18), a programação segue acontecendo, com o tradicional passeio dos tropeiros, que teve saída às 11h, além de churrasco liberado para os participantes. O evento reforça a valorização das raízes culturais da região, reunindo gerações em torno da música, da lida no campo e do espírito de comunidade.