Operações Tiradentes e Inconfidência reforçam fiscalização nas rodovias de Minas durante o feriado

DA REDAÇÃO – As rodovias de Minas Gerais contam com reforço na fiscalização durante o feriado de Dia de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21). A mobilização reúne ações da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, que intensificaram o policiamento desde esta sexta-feira (17), com operações voltadas à redução de acidentes e ao aumento da segurança nas estradas.

No âmbito estadual, a PMRv deu início à Operação Inconfidência Mineira 2026, com atuação até o dia 21 de abril. A ação prevê reforço do policiamento ostensivo em trechos considerados críticos, com maior incidência de acidentes e também de crimes.

A fiscalização inclui uso de radares para controle de velocidade, etilômetros (bafômetros) para coibir a embriaguez ao volante e monitoramento rigoroso de ultrapassagens proibidas — infrações que figuram entre as principais causas de acidentes graves.

As ações abrangem todo o estado de Minas Gerais.

PRF atua nas rodovias federais com foco em acidentes e criminalidade

Paralelamente, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Tiradentes 2026 nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. A mobilização segue até a terça-feira (21) e integra um esforço nacional de reforço na segurança viária.

Segundo a PRF, o efetivo foi ampliado em trechos com maior fluxo de veículos e histórico de sinistros. A fiscalização está concentrada em condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso de celular ao volante e direção sob efeito de álcool.

Além da segurança no trânsito, a operação também inclui ações de combate à criminalidade, com foco na repressão ao tráfico de drogas e armas, por meio de abordagens e monitoramento constante nas rodovias.

Apesar de o feriado não formar um período prolongado para todos os setores, a expectativa é de aumento no fluxo de veículos, especialmente em corredores rodoviários de maior movimento. Ainda assim, o volume deve ser inferior ao registrado em datas como o Carnaval e a Semana Santa.

De acordo com a corporação, a operação também serve como preparação para o feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, quando há previsão de maior movimentação nas estradas.

Orientações aos motoristas

Tanto a PMRv quanto a PRF reforçam a importância da condução responsável durante o período. As corporações orientam os motoristas a adotarem medidas preventivas antes de viajar, como revisão do veículo e descanso adequado.

Entre as principais recomendações estão:

– Fazer a revisão do veículo;

– Descansar antes de dirigir;

– Verificar as condições da rodovia;

– Acompanhar a previsão do tempo;

– Não consumir bebida alcoólica antes de dirigir;

– Utilizar cinto de segurança e equipamentos obrigatórios;

– Respeitar os limites de velocidade;

– Não usar o celular ao volante;

– Realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos.

As forças de segurança destacam que o respeito às leis de trânsito é essencial para reduzir acidentes e garantir viagens mais seguras durante o feriado.