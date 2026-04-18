Operações Tiradentes e Inconfidência reforçam fiscalização nas rodovias de Minas durante o feriado

DA REDAÇÃO – As rodovias de Minas Gerais contam com reforço na fiscalização durante o feriado de Dia de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21). A mobilização reúne ações da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, que intensificaram o policiamento desde esta sexta-feira (17), com operações voltadas à redução de acidentes e ao aumento da segurança nas estradas.
No âmbito estadual, a PMRv deu início à Operação Inconfidência Mineira 2026, com atuação até o dia 21 de abril. A ação prevê reforço do policiamento ostensivo em trechos considerados críticos, com maior incidência de acidentes e também de crimes.
A fiscalização inclui uso de radares para controle de velocidade, etilômetros (bafômetros) para coibir a embriaguez ao volante e monitoramento rigoroso de ultrapassagens proibidas — infrações que figuram entre as principais causas de acidentes graves.
As ações abrangem todo o estado de Minas Gerais.
PRF atua nas rodovias federais com foco em acidentes e criminalidade
Paralelamente, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Tiradentes 2026 nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. A mobilização segue até a terça-feira (21) e integra um esforço nacional de reforço na segurança viária.
Segundo a PRF, o efetivo foi ampliado em trechos com maior fluxo de veículos e histórico de sinistros. A fiscalização está concentrada em condutas de risco, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, uso de celular ao volante e direção sob efeito de álcool.
Além da segurança no trânsito, a operação também inclui ações de combate à criminalidade, com foco na repressão ao tráfico de drogas e armas, por meio de abordagens e monitoramento constante nas rodovias.
Apesar de o feriado não formar um período prolongado para todos os setores, a expectativa é de aumento no fluxo de veículos, especialmente em corredores rodoviários de maior movimento. Ainda assim, o volume deve ser inferior ao registrado em datas como o Carnaval e a Semana Santa.
De acordo com a corporação, a operação também serve como preparação para o feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio, quando há previsão de maior movimentação nas estradas.
Orientações aos motoristas
Tanto a PMRv quanto a PRF reforçam a importância da condução responsável durante o período. As corporações orientam os motoristas a adotarem medidas preventivas antes de viajar, como revisão do veículo e descanso adequado.
Entre as principais recomendações estão:
– Fazer a revisão do veículo;
– Descansar antes de dirigir;
– Verificar as condições da rodovia;
– Acompanhar a previsão do tempo;
– Não consumir bebida alcoólica antes de dirigir;
– Utilizar cinto de segurança e equipamentos obrigatórios;
– Respeitar os limites de velocidade;
– Não usar o celular ao volante;
– Realizar ultrapassagens apenas em locais permitidos.
As forças de segurança destacam que o respeito às leis de trânsito é essencial para reduzir acidentes e garantir viagens mais seguras durante o feriado.