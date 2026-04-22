Três mineiros são encontrados mortos em praias de RJ e ES nos últimos 10 dias; relembre

Corpos das vítimas foram encontrados no mar. Elas tinham entre 18 e 27 anos.
Pelo menos três mineiros morreram em praias do Sudeste nos últimos dez dias. A hipótese é que todos tenham se afogado.
Vinícios Marques Macedo, de 18 anos, e Leonardo Serafim, de 26, desapareceram em praias na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Evandro Júlio Ramon, de 27 anos, estava em Guarapari, no Espírito Santo.
Relembre as ocorrências:
Vinícios Marques Macedo
O primeiro caso ocorreu no dia 11 abril, quando Vinícios Marques Macedo, de 18 anos, foi puxado por uma onda e desapareceu no mar da Praia Grande, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, no dia do aniversário dele.
O mar estava agitado e com bandeiras vermelhas fixadas nos pontos mais perigosos. Segundo o padrasto de Vinícios, ele não sabia nadar.
O corpo do jovem, morador de Belo Horizonte, foi encontrado dois dias depois por mergulhadores na Praia Brava, também em Arraial do Cabo.
Evandro Júlio Ramon
Evandro Júlio Ramon, de 27 anos, natural de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, desapareceu no último sábado (18), quando entrou no mar de Guarapari para tomar banho e não foi mais visto.
Ele estava no balneário capixaba com o irmão, a mãe e uma sobrinha, além de amigos, para passar o feriado de Tiradentes.