Dois acidentes foram registrados na manhã desta sexta-feira, 13/03, no trecho da BR-262 entre Manhuaçu e Realeza

O semi-reboque de uma carreta carregada de café tombou no início da manhã desta sexta-feira na BR-262, entre Manhuaçu e o distrito de Realeza.

De acordo com as informações iniciais, o veículo passava por uma curva quando a parte traseira da carreta tombou às margens da rodovia.

Com o acidente, o trânsito no trecho segue em meia pista, e os motoristas precisam redobrar a atenção ao passar pelo local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o tráfego na rodovia.

Apesar do susto, o motorista da carreta não ficou ferido.

PONTE DA ALDEIA

O outro acidente foi uma colisão no trevo de acesso a rodovia para Luisburgo no bairro Ponte da Aldeia. O veículo Gol atingido ficou com a frente destruída.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal foram acionadas para as providências no local.

Fonte: Portal Caparaó