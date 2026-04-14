Mãe chora ao ver filho preso pela segunda vez: “está me matando”

O delegado Charles Pessoa, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), que integra a Polícia Civil do Piauí (PC-PI), publicou nas redes sociais nesta segunda-feira (13/4), o momento em que uma mãe, em prantos, reage à prisão do próprio filho, que já havia sido preso anteriormente.

No vídeo, gravado durante a condução do suspeito dentro de uma viatura, a mulher demonstra desespero ao ver o jovem novamente envolvido com o crime. “É bonito pra tua cara, hein? É muito lindo pra tua cara. Tá me matando, meu filho. Tá me matando esse menino. Preso pela segunda vez”, diz.

O delegado repreende o suspeito sobre as suas atitudes. “É isso que você quer pra sua mãe? Sua mãe chorando, você dentro de uma viatura, preso. O crime não compensa. Valorize sua família, sua mãe, não o tráfico, não as facções criminosas”, afirma.

A mãe também menciona a existência de uma filha do detido, que, segundo ele, é autista e dependeria da presença do pai. “Ela tinha que ver o pai que ela tem. Na primeira vez eu tirei ele, dei o que eu tinha e o que não tinha. Muita vergonha.”

Fonte: Metrópoles