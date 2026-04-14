Imagens mostram o momento em que idosa é assaltada em frente a shopping na Savassi

Uma idosa foi assaltada na manhã desta segunda-feira (13), em frente ao Shopping Pátio Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o suspeito se aproxima, empurra a vítima no chão e tenta roubar a bolsa.

De acordo com a Polícia Civil, um adolescente de 15 anos foi conduzido e será ouvido na Delegacia Especializada de Plantão. O caso segue em investigação, e outras informações devem ser divulgadas após os procedimentos policiais.

Fonte: Band Minas