ÁRBITRO DE FUTEBOL É AGREDIDO DENTRO DO CAMPO EM CARATINGA

Uma partida de futebol amador terminou em confusão no último sábado (11), no córrego Juca Antônio, em Caratinga. O árbitro da partida foi agredido dentro de campo por um jogador, em um episódio que gerou revolta entre os presentes e interrompeu o andamento do jogo.

De acordo com relatos de testemunhas, o desentendimento começou após uma decisão de arbitragem que resultou na expulsão de um atleta. Inconformado com a marcação, o jogador teria se aproximado do árbitro e desferido um golpe com os pés, atingindo a vítima de forma repentina.

Imagens registradas por pessoas que acompanhavam a partida mostram o momento da agressão. No vídeo, é possível ver o instante em que o jogador parte em direção ao árbitro e o atinge com violência, causando tumulto no campo.

Após o ocorrido, a partida foi encerrada imediatamente. O árbitro procurou as autoridades e formalizou a denúncia por meio de um boletim de ocorrência. O caso deve ser apurado.

A reportagem deixa espaço aberto para que os envolvidos possam apresentar suas versões sobre o ocorrido.