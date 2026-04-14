Foragido da justiça é preso na zona rural de Bom Jesus do Galho

A Polícia Civil, por meio do 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga, realizou, na tarde dessa segunda-feira (13), a prisão de um homem de 37 anos, no distrito de Revés do Belém, em local conhecido como condomínio Lagoa da Garça. A ação foi coordenada com base em informações levantadas pelo setor de inteligência, que vem desempenhando papel fundamental no planejamento e execução de operações policiais na região. O indivíduo, que já residiu por vários anos em Ipatinga, possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e roubo qualificado, e encontrava-se foragido da Justiça em razão de mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Ipatinga, no mês de setembro de 2019. Após diligências e monitoramento, os policiais civis lograram êxito em localizar e capturar o investigado, dando cumprimento à ordem judicial. Destaca-se que o setor de inteligência do 12º Departamento de Polícia Civil de Ipatinga tem obtido resultados expressivos, sendo responsável por diversas prisões recentes de indivíduos foragidos da Justiça, contribuindo significativamente para a redução da criminalidade e o fortalecimento da segurança pública na região. A Polícia Civil reafirma seu compromisso com a sociedade, atuando de forma estratégica e integrada no combate à criminalidade.