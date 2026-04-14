Nome conhecido em todo o Brasil, cerimonialista natural de Pocrane é vítima de assalto milionário

O influenciador digital, empresário e cerimonialista Wesley Schmidt, natural de Pocrane e reconhecido como um dos grandes nomes do cerimonial no Brasil, passou por momentos de tensão após ter sua casa invadida na madrugada desta terça-feira (14), no bairro Cidade Nobre, em Ipatinga, no Vale do Aço.

De acordo com as informações apuradas, criminosos entraram no imóvel e levaram joias como cordões, anéis e pulseiras avaliadas em cerca de R$ 1,2 milhão. Além disso, aproximadamente R$ 40 mil em dinheiro e uma bolsa contendo cerca de 170 gramas de ouro também foram levados.

Nas redes sociais, Wesley relatou que viveu cerca de 15 minutos de pânico ao perceber a presença dos invasores dentro do quarto. Ele afirmou que foi agredido e ficou com o corpo machucado. O celular também foi danificado, dificultando o pedido de ajuda e o acionamento da polícia.

O caso ganha ainda mais repercussão na região devido à recente passagem do influenciador por Pocrane. Há poucos dias, Wesley esteve na cidade para um velório, e sua presença gerou grande movimentação nas redes sociais e comentários entre moradores.

Durante essa visita, outro episódio também chamou atenção. O empresário relatou ter sido mal atendido no hospital de Pocrane, situação que gerou debate e repercussão local.

A Polícia Civil deve investigar o caso para identificar os responsáveis pela invasão e esclarecer todas as circunstâncias do crime.