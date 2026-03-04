Foragido da Justiça com extensa ficha criminal é preso pela PM após tentar fornecer nome falso

CARATINGA – A Polícia Militar prendeu no início da madrugada desta quarta-feira (4) um foragido da justiça, de 45 anos, na Avenida Olegário Maciel, no centro de Caratinga.

De acordo com a corporação, a equipe realizava patrulhamento preventivo com atenção voltada à localização do indivíduo, quando conseguiu abordá-lo. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado.

No entanto, ao ser questionado, o homem tentou enganar os militares ao fornecer um nome falso. Após consulta ao sistema informatizado e utilização de ferramenta de reconhecimento facial, os policiais confirmaram sua verdadeira identidade.

Um dos militares também identificou uma tatuagem no braço do suspeito, compatível com as características do foragido procurado. Diante das evidências apresentadas, o homem acabou confessando ser o indivíduo com mandado de prisão em aberto.

Segundo a Polícia Militar, o autor possui extensa ficha criminal, com registros relacionados aos artigos 155 (furto), 168 (apropriação indébita), 129 (lesão corporal), 329 (resistência), 330 (desobediência), 331 (desacato), 147 (ameaça), 171 (estelionato) e 157 (roubo) do Código Penal, além de passagens com base na Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei 3.688/41).

O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.