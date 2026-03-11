Foragido da Justiça é preso na Avenida Dário Grossi

CARATINGA – Nesta segunda-feira (9), um homem de 54 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso em Caratinga durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca do município.

De acordo com informações da ocorrência, a equipe policial se deslocou até a Avenida Dário da Anunciação Grossi, onde o suspeito foi localizado. Após a confirmação do mandado judicial em aberto, ele foi cientificado da decisão e informado de seus direitos.

Em seguida, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

A ordem judicial refere-se à regressão de regime relacionada ao crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, que trata da prática de ato sexual ou libidinoso com menor de 14 anos ou pessoa que, por qualquer outra causa, não tenha capacidade de oferecer resistência ou consentimento.