Filho é preso por matar mãe e cortar dedo da vítima para acessar o celular dela

Um homem de 26 anos foi preso pela Polícia Civil de São Paulo após matar a própria mãe e cortar o dedo dela para desbloquear o celular e realizar transações bancárias, durante um roubo ocorrido no último sábado (11), em Santa Maria da Serra.

Por meio de nota encaminhada à reportagem nesta terça-feira (14), a polícia afirmou que o jovem foi preso durante o velório da mãe, que tinha 53 anos e foi encontrada já sem sinais de vida e com o dedo amputado após o roubo.

Ainda conforme o registro policial, após cometer o crime, o jovem fugiu e publicou em suas redes sociais que estaria em São Paulo, onde foi preso. Com ele, foram apreendidos o celular, dinheiro e objetos roubados da residência.

A polícia confirmou também que o suspeito teve a “clara intenção de desbloqueio biométrico do aparelho e eventuais outras transações”. No dia do crime, o filho da vítima chegou a pedir um táxi, que o deixou, junto com uma mulher, na rodoviária de São Pedro. Momentos depois, a dupla seguiu para a rodoviária de Piracicaba.

O homem foi detido e encaminhado à Delegacia de São Pedro, onde o caso foi registrado como latrocínio e captura de procurado. A mulher que estava com ele segue foragida.

Fonte: Itatiaia