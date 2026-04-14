Ação voluntária leva acolhido de lar de idosos para atividades fora da rotina

Um gesto simples, mas carregado de significado, marcou o dia de um idoso acolhido no Lar dos Idosos Padre José Faustino, em Inhapim. O voluntário João Marcos Guerra, morador de Ipatinga, decidiu proporcionar ao senhor conhecido como “Peça” uma experiência diferente: um dia inteiro de lazer, afeto e atenção fora da rotina institucional.

João já é conhecido por ajudar o lar com doações e, desta vez, quis ir além. Ele pediu autorização à instituição e surpreendeu o idoso com o convite para um passeio especial.

“Para quem já me acompanha no Instagram sabe que às vezes eu posto vídeos com o senhor que fica no asilo. Hoje eu resolvi fazer algo muito especial. A gente foi buscar ele para passar um dia comigo”, contou.

Sem saber do que se tratava, “Peça” foi levado para viver momentos simples, mas que fizeram toda a diferença. O dia começou com um café especial, com direito a bolo de cenoura, e seguiu com atividades que resgatam memórias e prazeres do cotidiano.

Durante o passeio, o idoso revelou um desejo simples: debulhar milho para alimentar galinhas — algo que foi prontamente atendido.

“É uma coisa simples, que às vezes a gente não dá tanta importância, mas para outras pessoas é tão importante. Ele falou que queria debulhar milho, então a gente foi lá fazer isso”, destacou João.

A programação incluiu ainda passeio pelo Parque Ipanema, onde o idoso tomou água de coco, visita a um shopping para comprar uma blusa de frio e até uma ida ao circo.

Ao final do dia, o voluntário descreveu a experiência como transformadora.

“Hoje foi um dia muito especial, superou minhas expectativas. Poder proporcionar esse momento para uma pessoa foi muito gratificante. Meu coração está leve, com a sensação de dever cumprido”, afirmou.

O idoso retornou ao lar após o passeio, levando consigo não apenas novas experiências, mas também a certeza de que pequenos gestos podem ter um grande impacto na vida de quem mais precisa de atenção e carinho.