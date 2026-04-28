Dois jovens são presos e adolescente é apreendido por tráfico na rua João Tiola

CARATINGA — Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos e um adolescente de 16 anos foi apreendido no fim da tarde de segunda-feira (27), durante uma operação realizada na rua João Tiola, em Caratinga. A ação ocorreu por volta das 17h45 e teve como objetivo o cumprimento de um mandado de prisão contra um dos envolvidos.

Após trabalho de monitoramento, os suspeitos foram localizados em um ponto conhecido pela prática de tráfico de drogas. Ao perceberem a presença das equipes, eles tentaram fugir e invadiram uma residência. Diante da tentativa de evasão, foi montado um cerco tático e os três acabaram contidos.

Durante as buscas, os militares encontraram uma arma de fogo em posse do menor, além de entorpecentes e dinheiro. Foram apreendidos um revólver calibre .38, seis munições do mesmo calibre, 30 pinos de substância semelhante à cocaína, sete pedras análogas ao crack, três aparelhos celulares e R$ 750 em dinheiro.

A ocorrência envolveu crimes de tráfico ilícito de drogas, porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa, corrupção de menores, desobediência, invasão de domicílio, além do cumprimento de mandado de prisão.

Os dois autores foram presos e o adolescente apreendido, sendo todos encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.