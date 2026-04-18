Acidente na BR-262 deixa um morto e três feridos em Manhuaçu

Um acidente registrado na manhã deste sábado (18) deixou uma pessoa morta e três feridas na BR-262, na altura do km 58, próximo a Santo Amaro de Minas, distrito de Manhuaçu.

A vítima fatal foi identificada como Marcelo Moreira da Silva, de 35 anos. De acordo com as informações, outras três pessoas da mesma família ficaram feridas, sendo uma mulher de 34 anos e duas crianças, de 9 e 2 anos.

As vítimas foram socorridas por equipes do Samu e encaminhadas ao Hospital César Leite, em Manhuaçu.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para atendimento da ocorrência e controle do tráfego.

O trânsito ficou em meia pista no sentido Vitória, exigindo atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho.

A família seria de Belo Horizonte e seguia viagem com destino ao Espírito Santo. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Jailton Pereira – Portal Caparaó