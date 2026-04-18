Mulher que perdeu casas por vício em jogos online se separou do marido devido às dívidas: ‘Ele não aguenta mais’

Conforme a jovem, o ex-marido, que é pai de sua filha caçula, tentou ajudá-la a quitar os débitos, mas acabou se prejudicando por conta do vício dela.
A extensionista de cílios Assíria Macêdo, de 29 anos, moradora da cidade de Fortaleza, que perdeu duas casas por conta do vício em jogos de aposta online, também separou do marido devido à dívida de R$ 50 mil que ela adquiriu com plataformas como o “Jogo do Tigrinho”.
“Hoje em dia, a gente está separado por conta das dívidas. Ele não aguenta mais (o relacionamento) e eu entendo, porque ele foi a pessoa que mais lutou por mim”, falou Assíria Macêdo em um vídeo publicado na rede social.
Conforme a jovem, o ex-marido, que é pai de sua filha caçula, tentou ajudá-la a quitar os débitos, mas acabou se prejudicando por conta do vício dela. O mesmo aconteceu com os pais da extensionista, que eram donos dos imóveis que a família precisou vender para pagar as dívidas da filha.